Hojlund è tornato: spunta un dato che fa sperare i tifosi del Napoli

di
Rasmus Hojlund esulta dopo un gol segnato con il Napoli

Ramsus Hojlund è tornato al gol con la maglia del Napoli dopo due mesi e ha scelto di farlo in un’occasione davvero speciale come la gara contro la Juventus. Il bomber danese torna ad essere un asso nella manica per gli azzurri e il suo bottino di gol fa ben sperare tutti.

Hojlund è già in dopppia cifra

Con la doppietta di ieri, Hojlund ha raggiunto la doppia cifra di gol in stagione, contando anche quelli in Nazionale. Sono sei, infatti, i gol in maglia azzurra (quattro in Serie A e due in Champions League), a cui vanno aggiunti anche i cinque segnati con la Danimarca nelle Qualificazioni al Mondiale.

Il periodo senza gol, condito da qualche prestazione negativa e anche da un rigore sbagliato contro il Qarabag, aveva un po’ spaventato i tifosi, che però ora possono tornare a contare su di lui con ottimismo. Non ci sarà bisogno di aspettare il ritorno di Romelu Lukaku: il Napoli ha già una certezza offensiva e si chiama Rasmus Hojlund.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
