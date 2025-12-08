Napoli, protagonista a sorpresa: i numeri premiano un azzurro passato sottotraccia

La partita tra Napoli e Juventus ha offerto una serie di spunti tattici che confermano la crescita di Sam Beukema, ormai stabilmente al centro del progetto tecnico del Napoli. Il difensore olandese ha guidato la manovra con numeri che lo collocano ai vertici di diverse statistiche interne alla gara.
Beukema domina le voci statistiche
I dati raccolti dopo la sfida con la Juventus mostrano il peso del lavoro svolto da Beukema nella costruzione del gioco del Napoli. Il giocatore olandese è infatti primo nel match per passaggi nell’ultimo terzo di campo (10), primo per passaggi progressivi (6) ed è dietro al solo Milinkovic per tocchi nell’area difensiva.
In più, è primo per tocchi nel terzo centrale (45). secondo per tocchi totali (79), secondo per passaggi tentati (72), secondo per passaggi completati (64). Numeri che confermano un ruolo fondamentale nella struttura tattica, con un apporto costante alla costruzione e alle uscite dal basso.
Il valore tattico nel progetto Napoli
Questi numeri mostrano in modo molto chiaro come Beukema sia il difensore che contribuisce di più alla manovra offensiva azzurra, aiutando il Napoli a portarsi con qualità nella metà campo avversaria. Le sue letture tecniche e la continuità nel possesso si inseriscono perfettamente nel sistema della squadra, rendendolo un riferimento per stabilità e chiarezza di gioco.
La prestazione contro la Juventus conferma il suo ruolo di collegamento tra le due fasi, elemento essenziale nella crescita del Napoli. La qualità delle scelte e la costanza mostrata lo rendono un punto fermo del gruppo, con prospettive di ulteriore sviluppo nelle prossime gare.