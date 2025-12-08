Elmas “perdona” Spalletti: le parole dopo Napoli- Juve commuovono tutti

Eljif Elmas ha rilasciato un’intervista a Radio CRC al termine della partita vinta dal Napoli contro la Juventus. Il macedone ha parlato con gioia del successo nel match, ma ha anche detto qualcosa su Luciano Spalletti, grande e discusso ex della gara. Per l’allenatore dello storico terzo Scudetto azzurro, però, il giocatore del Napoli ha voluto spendere solo belle parole.

Elmas da brividi su Spalletti

Elmas ha raccontato così il suo incontro con lSpalletti da avversario:

“Finora non l’ho visto perché abbiamo vinto. Penso che, se ci vediamo ora, non lo so! Però gli voglio bene. Oggi ha perso, però rimane per me sempre un allenatore speciale”.

Il macedone si è anche addentrato nell’analisi del match, esaltando l’atmosfera offerta dal Maradona:

“Già sapevamo le grandi emozioni che ci sarebbero state oggi. Abbiamo dominato, abbiamo giocato il nostro calcio e pressato. Abbiamo vinto veramente con personalità e cuore, abbiamo portato i tre punti importantissimi a casa. Il gruppo è una grandissima forza- Per questo tutti sono pronti: anche quelli che non giocano e gli infortunati. Loro stanno sempre con noi, e per questo noi ora facciamo tutto per loro. Abbiamo vinto anche per loro, penso che dobbiamo andare avanti così”.

Le parole sul ruolo di Lobotka e sulla 200 presenze col Napoli

Elmas ha poi commentato anche il suo ruolo “inedito” nella gara di oggi, da regista al posto di Lobotka:

Sto provando a fare tutto questo che mi dice mister. È certo che non sono Lobotka, però penso di star facendo bene. Spero che sto facendo bene, l’importante è vincere.

Il centrocampista racconta con emozione il traguardo delle 200 presenze con la maglia azzurra:

“Una grandissima cosa. È un onore per me arrivare a 200 partite con la maglia del Napoli. Arrivare dalla Macedonia e fare questa cosa per me è un grandissimo onore, sono contentissimo di quello che ho fatto finora. Penso che posso arrivare anche a 300, vediamo”.

Chiosa finale sulla prossima gara contro il Benfica: