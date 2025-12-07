Napoli, Altafini: “Lotta Scudetto? C’è solo una rivale per gli azzurri”

Napoli–Juventus è una sfida che può dire molto sulle sorti della lotta scudetto in Serie A, e a sottolinearlo è una voce autorevole del calcio italiano. Josè Altafini, doppio ex di azzurri e bianconeri, ha analizzato il big match di questa sera.

Soffermandosi sulle possibili conseguenze di un trionfo per ambo le parti nella sfida del Maradona, l’ex attaccante ha poi rivelato qual è la vera rivale degli uomini di Antonio Conte.

Verso Napoli – Juventus, Altafini avverte Conte: “Il Milan può fare la differenza”

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni Tuttosport, l’ex Altafini ha spiegato come una vittoria della Juventus possa riaprire completamente la corsa al titolo:

“Se la Juventus vince stasera a Napoli può rientrare in corsa per lo scudetto. Quello di quest’anno è un campionato davvero equilibrato e ricco di imprevisti: per questo i bianconeri, qualora dovessero fare i 3 punti oggi, possono ancora dire la loro per i primissimi posti”

L’esperto italo-brasiliano ha poi elogiato il lavoro di Conte, evidenziando le difficoltà legate agli infortuni:

“Questo è l’avversario principale e più duro da battere per Conte. Antonio è formidabile e ha trovato una valida soluzione col cambio di modulo, ma ha fuori tutto il centrocampo. Senza infortuni il Napoli può rivincere lo Scudetto”

Infine, Altafini ha indicato quella che, secondo lui, potrebbe diventare la rivale più pericolosa: