“Meglio che vada via”: dichiarazione clamorosa sul sogno di mercato del Napoli, via libera totale?

In casa Napoli regna finalmente l’entusiasmo in seguito alle vittorie recenti che hanno rilanciato gli azzurri in tutte le competizioni. Intuitiva la mossa da parte di Antonio Conte, che con il suo nuovo modulo sembra aver rinvigorito un gruppo che nelle scorse settimane aveva accusato non pochi problemi dal punto di vista del gioco e dei risultati.

Non un dettaglio, considerando che gli azzurri sono alle prese con una vera e propria emergenza in mezzo al campo. Oltre ai lungodegenti De Bruyne, Anguissa e Gilmour, nelle scorse ore si è aggiunta la tegola Lobotka (clicca qui per tutti i dettagli). Per questa mancanza di uomini in mediana, il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna è già al lavoro per porvi rimedio. Il nome più caldo, non è un mistero, è quello di Kobbie Mainoo del Manchester United.

Mainoo, Scholes sbotta e attacca Amorim: polemica furiosa

Kobbie Mainoo è il grande sogno di gennaio per il mercato della SSC Napoli. Oltre alle voci di queste settimane, arriva la polemica in casa Manchester che, chissà, potrebbe anche accelerare l’assalto degli azzurri.

Ad attaccare, intanto, è l’ex United Paul Scholes, che su Instagram non ha usato mezze parole per attaccare Ruben Amorim (tecnico del club inglese):

“Stro**ate… il ragazzo è ormai rovinato, non può giocare in una squadra che non sa controllare una partita di calcio! Odio vedere i giocatori cresciuti in casa andarsene, ma probabilmente è meglio per lui ora. Quando è troppo è troppo…”.

Mainoo – Napoli: la situazione

Tuttavia, c’è da convincere il Manchester United ad accettare la cessione in prestito di Kobbie Mainoo. Questa è la formula su cui il Napoli punta, facendo leva anche sulla volontà del calciatore di non perdere, a tutti i costi, un posto per i prossimi Mondiali. Una situazione, insomma, che va monitorata con attenzione nelle prossime settimane.