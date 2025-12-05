Allegri eliminato dalla Coppa Italia, spunta il commento sul Napoli: la frase inaspettata

Massimiliano Allegri ha parlato nell’immediato post partita di Lazio-Milan, gara che ha decretato l’eliminazione dalla Coppa Italia dei rossoneri agli ottavi di finale. Il tecnico toscano ha citato anche il Napoli, che uscì lo scorso anno dalla competizione, proprio contro i biancocelesti nello stesso turno, vincendo poi il campionato, approfittando del singolo impegno settimanale.

Allegri e il parallelismo con il Napoli dello scudetto: la frase inattesa

La rete di Zaccagni a 10 minuti dalla fine del match, ha portato la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Bologna campione in carica. Il Milan, ora, si ritroverà a dover affrontare una sola competizione a settimana, esattamente come il Napoli dello scorso anno. Gli azzurri, che vennero eliminati proprio dalla Lazio agli ottavi, riuscirono poi a conquistare lo scudetto, e il parallelismo nasce così spontaneo.

Sul tema, però, Allegri chiude in maniera netta:

“Stagione come il Napoli dello scorso anno? È ancora lunga…negli ultimi anni a Torino il Milan ha vinto nell’anno del Covid. Pensiamo solo alla prossima partita, che è molto difficile”.

Per Allegri i favori del pronostico sono ancora lontani, come ribadito anche da Ricci in conferenza stampa dopo la partita. Il Napoli lo scorso anno ha compiuto unapiccola impresa e proverà a difendere il titolo dall’assalto di un Milan, senz’altro più riposato nei prossimi mesi.