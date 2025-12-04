Il Napoli e un “nuovo acquisto” che è già fatto: la più bella notizia per Conte

Il Napoli, dopo un momento di difficoltà, sta ritrovando la strada giusta. Dopo la sconfitta di Bologna, la squadra di Antonio Conte ha sempre vinto, riportandosi al primo posto in classifica (in coabitazione con il Milan) in Serie A e assicurandosi il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Senza dimenticare la vittoria contro il Qarabag che ha avvicinato il traguardo playoff di UEFA Champions League.

Gli azzurri sono in questo momento capaci anche di andare oltre le difficoltà, soprattutto legate agli infortuni. L’ultima novità, a tal riguardo, porta il nome di Stanislav Lobotka (clicca qui per tutti i dettagli). Ma la buona notizia per Conte potrebbe essere arrivata proprio da Napoli – Cagliari e un Antonio Vergara che si è dimostrato all’altezza della situazione.

Vergara, occasione super per l’azzurro: perché può essere il “nuovo acquisto” di Conte

Non solo l’assist, ma soprattutto una prestazione maiuscola: contro il Cagliari, in Coppa Italia, Antonio Vergara ha dimostrato di poter dare tranquillamente il suo contributo con la maglia della SSC Napoli.

Considerati i tanti infortuni sulla mediana, non è certamente una notizia da prendere sotto gamba per Conte, che più volte ha avuto parole particolarmente positive per il classe 2003 di Frattaminore.

L’infortunio di Stanislav Lobotka, che nulla a che vedere – in termini legati ai tempi di recupero – con gli stop di De Bruyne e Anguissa, può rappresentare uno scenario ancor più invitante per l’ex Reggiana: non è escluso, infatti, che possa trovare ulteriore spazio nei prossimi match, considerando che rappresenta l’unica alternativa di ruolo ai reduci Elmas e McTominay.

Per il resto, gennaio è vicino: serviranno sicuramente dei rinforzi, ma nel frattempo Antonio Vergara è pronto a ritagliarsi il suo spazio. Ecco che il Napoli, quindi, un primo rinforzo di mercato potrebbe averlo già con se.