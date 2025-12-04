Raspadori torna subito in Serie A? A Napoli si grida già al tradimento: notizia inaspettata!

Nello scorso calciomercato estivo, Giacomo Raspadori ha lasciato il Napoli guidato da Antonio Conte per approdare a Madrid, sponda Atletico. La sua nuova avventura, però, non è ancora decollata e sulle sue tracce sembra esserci una big della Serie A: la Roma di Gian Piero Gasperini si sarebbe fatta avanti per l’attaccante.

Raspadori alla Roma? Le ultime sul possibile affare

Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova esperienza di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid. Pochi minuti accumulati fin qui, precisamente 183′ da spalmare in 9 presenze, non possono certamente far contento l’ex attaccante del Napoli, che ora inizia a guardarsi intorno.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sulle tracce del classe 2000 ci sarebbe la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di un nuovo attaccante che rispecchi le caratteristiche ideali dell’ex mister dell’Atalanta. Non è ancora partita una vera e propria trattativa tra i due club, ma i giallorossi hanno avuto un primo contatto con l’entourage del calciatore italiano: esito positivo.

Napoli, Raspadori può subito tornare in Serie A da avversario

Dopo essere stato protagonista nella vittoria dei due scudetti del Napoli, prima con Luciano Spalletti poi con Antonio Conte, Giacomo Raspadori può subito tornare in Italia, magari proprio nel club capitolino, alla ricerca disperata di un nuovo bomber per il mercato di gennaio.

L’attaccante dell’Atletico Madrid, in vista del Mondiale che andrà in scena al termine della stagione, ha bisogno di giocare e segnare con più continuità per strappare la convocazione con l’Italia in caso di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo.