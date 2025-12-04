Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Moretto annuncia il possibile scippo all’Inter: il Napoli crede nel colpo in grande stile, chi è

di
Il Napoli mette gli occhi su Giovane e sfida l'Inter

Il Napoli guarda alle prossime sfide che sono attese sul campo, ma non solo: il mercato, effettivamente, è ormai alle porte, con gennaio che rappresenta una finestra molto utile per allargare le opzioni a disposizione di Antonio Conte, che ora è alle prese con un’emergenza di non poco conto a centrocampo. Stanislav Lobotka, seppur con tempistiche meno gravi, si aggiunge ai lungodegenti Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, smembrandosi praticamente della quasi totalità della mediana titolare a inizio stagione.

Gli occhi del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, però, sono concentrati anche sul futuro: a tal riguardo, spunta il nome di Giovane, calciatore dell’Hellas Verona che è da tempo nel mirino anche dell’Inter.

Il Napoli mette gli occhi su Giovane e sfida l'Inter
Il Napoli mette gli occhi su Giovane e sfida l’Inter – ANSA – spazionapoli.it

Calciomercato SSC Napoli, occhi su Giovane: c’è anche l’Inter

Il Napoli si inserisce nella corsa per Giovane: a confermarlo è il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto.

Di seguito, quanto svelato dalla medesima fonte a tal riguardo:

“Oltre all’Inter, c’è da segnalare anche il Napoli sulle tracce di Giovane del Verona: la società scaligera, però, vuole tenerlo per altri sei mesi per poi ascoltare offerte che dovranno essere importanti”.

D’altronde, lo stesso allenatore dell’Inter Cristian Chivu ne ha parlato bene pubblicamente, confermando un certo gradimento da tenere d’occhio. Il Napoli, però, guarda con interesse alla situazione con l’auspicio, chissà, di mettere lo sgambetto ai rivali.

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
Gestione cookie