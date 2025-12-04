Moretto annuncia il possibile scippo all’Inter: il Napoli crede nel colpo in grande stile, chi è

Il Napoli guarda alle prossime sfide che sono attese sul campo, ma non solo: il mercato, effettivamente, è ormai alle porte, con gennaio che rappresenta una finestra molto utile per allargare le opzioni a disposizione di Antonio Conte, che ora è alle prese con un’emergenza di non poco conto a centrocampo. Stanislav Lobotka, seppur con tempistiche meno gravi, si aggiunge ai lungodegenti Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, smembrandosi praticamente della quasi totalità della mediana titolare a inizio stagione.
Gli occhi del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, però, sono concentrati anche sul futuro: a tal riguardo, spunta il nome di Giovane, calciatore dell’Hellas Verona che è da tempo nel mirino anche dell’Inter.
Calciomercato SSC Napoli, occhi su Giovane: c’è anche l’Inter
Il Napoli si inserisce nella corsa per Giovane: a confermarlo è il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto.
Di seguito, quanto svelato dalla medesima fonte a tal riguardo:
“Oltre all’Inter, c’è da segnalare anche il Napoli sulle tracce di Giovane del Verona: la società scaligera, però, vuole tenerlo per altri sei mesi per poi ascoltare offerte che dovranno essere importanti”.
D’altronde, lo stesso allenatore dell’Inter Cristian Chivu ne ha parlato bene pubblicamente, confermando un certo gradimento da tenere d’occhio. Il Napoli, però, guarda con interesse alla situazione con l’auspicio, chissà, di mettere lo sgambetto ai rivali.