Mazzata Napoli: Lobotka ko, si ferma di nuovo! C’è il comunicato UFFICIALE

Bruttissime notizie per il Napoli e per Antonio Conte: anche Stanislav Lobotka finisce ko e si ferma ai box per infortunio. Il club ha reso nota l’entità del problema tramite un comunicato ufficiale.

Napoli, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Lobotka: che mazzata

Come comunicato ufficialmente dal club azzurro: “Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Restano da capire i tempi di recupero ma molto probabilmente il big perderà il big match contro la Juventus.