“Ritorno a Napoli? Questo non conterà…”: le parole di Spalletti dopo Juve-Udinese

Manca sempre meno al ritorno di Luciano Spalletti a Napoli, stavolta nelle vesti da avversario. Il tecnico toscano, fautore della vittoria dello storico terzo Scudetto azzurro, arriverà al Maradona da tecnico della Juventus. Spalletti ha proprio parlato della sua ormai prossima apparizione a Napoli, cercando di non porre l’attenzione su quella che sarà l’accoglienza del popolo partenopeo ma sulle sensazioni che lui stesso vivrà.

Spalletti torna a Napoli: il pensiero del tecnico sulla prima da ex al Maradona

Questa sera si è giocata la sfida tra Juventus e Udinese, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. Al termine del match, che ha visto i piemontesi trionfare per 2-0, il tecnico Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Oltre alle valutazioni sulla gara appena disputata dai suoi ragazzi, Spalletti ha risposto ad una domanda riguardante il suo imminente ritorno a Napoli, stavolta da avversario:

“Sarà un’emozione incandescente, perché lì ho tantissimi amici e bambini che mi aspettano. Non conterà come verrò accolto, ma il sentimento nei loro confronti che è quello di una persona che gli vuole il massimo del bene“.

Nessun caso personale dunque, almeno questa è l’intenzione del tecnico bianconero che rimane concentrato sui fatti di campo senza però dimenticare i bei momenti vissuti in Campania.