Napoli-Juventus, mossa decisamente inaspettata: può cambiare ruolo a sorpresa

La settimana che porterà al match tra Napoli e Juventus è iniziata. Una partita fondamentale per entrambe le squadre ma soprattutto per i bianconeri, chiamati a recuperare il terreno perso e ad avvicinarsi alla testa della classifica. Luciano Spalletti non potrà contare su Dusan Vlahovic e per il match del Maradona starebbe valutando di schierare Kenan Yildiz in un ruolo inedito.
Juventus, Spalletti pensa ad Yildiz falso 9 per la gara contro il Napoli
Luciano Spalletti potrebbe optare per una mossa a sorpresa in vista del match contro il Napoli. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la prima idea del tecnico bianconero sarebbe quella di scendere in campo con un attacco a tre con Kenan Yildiz al centro ad agire da falso 9 con ai lati Jonathan David e Francisco Conceicao.
L’altra soluzione sarebbe quella di puntare su un classico 3-5-2 con il turco che affiancherebbe in attacco uno tra David e Openda.
Yildiz falso 9, Spalletti conferma: “Può giocare da terminale offensivo”
Nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di Coppa Italia tra Juventus e Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato dell’ipotesi di schierare Kenan Yildiz al centro dell’attacco:
“Può giocare da terminale offensivo. Questi che hanno queste qualità se li avvicini al pollaio diventa più facile tirare in porta. Da esterno ha più spazi per puntare l’uomo, però poi quando non ha palla il terzino lo costringerebbe a stare indietro. Invece facendolo stare al centro, questa cosa non succede. E se quindi quelle corse si fanno spendere solo per puntare gli avversari si guadagna roba”.