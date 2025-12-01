Neres infortunato dopo Roma-Napoli? Svelate le condizioni del brasiliano

David Neres ha lasciato il campo negli ultimi minuti di Roma-Napoli, una scena che ha subito acceso i timori dei tifosi azzurri. Il brasiliano si è fermato toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra e lo staff medico del Napoli è intervenuto rapidamente. A poche ore dal match, il Corriere dello Sport ha chiarito il quadro e le condizioni dell’esterno. Le verifiche svolte oggi fanno pensare a un semplice affaticamento, un dettaglio che cambia lo scenario in vista delle prossime partite della squadra di Conte.

Cosa è successo all’Olimpico

Ieri David Neres è stato sostituito all’87’ della sfida tra Roma e Napoli. L’esterno è rimasto a terra mentre si toccava la coscia sinistra, un gesto che ha fatto pensare a un problema muscolare. Lo staff sanitario del club è entrato in campo per un rapido controllo, poi Antonio Conte ha deciso il cambio inserendo Lorenzo Lucca.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non si tratterebbe di una vera lesione. Il quotidiano spiega che Neres ha avvertito crampi e non un infortunio strutturale, una notizia che porta sollievo dopo la tensione del finale all’Olimpico.

Le prime indicazioni sulle condizioni del giocatore

Il Corriere dello Sport conferma che per Neres “non dovrebbe trattarsi di alcun infortunio muscolare”. Conte ha preferito sostituirlo per precauzione, evitando rischi a pochi giorni da un calendario fitto. La presenza dell’esterno non sarebbe in dubbio per Napoli-Juventus di domenica, appuntamento chiave per la corsa in Serie A.

Lo stesso discorso riguarda la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, in programma mercoledì allo stadio Maradona. L’allenatore valuterà il suo impiego con prudenza.

Prospettive in vista dei prossimi impegni

Il rientro immediato di Neres tra i disponibili sarebbe un segnale importante per il Napoli. L’esterno sta trovando continuità e il suo contributo è utile per una squadra che vuole restare competitiva nei 3 impegni (con la Supercoppa a breve saranno 4). La gestione attenta della situazione e la reazione positiva del gruppo confermano il valore del brasiliano in questa fase della stagione.