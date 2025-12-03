Napoli, scatta l’allarme sulle condizioni di Lukaku: “C’è un fattore che preoccupa”

Il Napoli conta le ore per rivedere in campo Romelu Lukaku. La stagione del belga non è di fatto mai iniziata, a causa del grave infortunio rimediato nella pre-season. Nelle scorse settimane il peggio sembrava essere ormai alle spalle, con il rientro di Big Rom che pareva essere dietro l’angolo. Adesso, però, la situazione sembrerebbe essere cambiata, con il ritorno di campo di Lukaku che rischia di dover essere rimandato.

Lukaku, il Napoli preferisce aspettare: la condizione fisica non soddisfa

Come riportato da Il Mattino, l’infortunio muscolare di Lukaku è da considerarsi ormai svanito. Ad oggi, però, a preoccupare è la condizione fisica del giocatore, che sembra essere ancora lontano dal top della forma. Il centravanti azzurra non avrebbe, infatti, ancora raggiunto la forma vista in estate ed è per questo motivo che il Napoli preferirebbe muoversi con cautela.

Per il momento Lukaku sta continuando ad allenarsi da solo, con il rientro in gruppo che non è ancora arrivato. Scemata, dunque, l’euforia degli ultimi giorni in casa Napoli, con i campioni d’Italia che fino a poco fa credevano di poter presto ricontare sul loro attaccante. Del resto, però, il fisico possente di Big Rom non permetta di prendersi molti rischi. Giusto, quindi, andarci con cautela e attendere che il giocatore sia completamente al massimo della forma.