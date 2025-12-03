Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, non solo il gol di Lucca: è successo anche questo al Maradona contro il Cagliari

di

Il Napoli va in vantaggio contro il Cagliari. Dopo una prima parte di match bloccata, attenta e di studio, il match si sblocca poco prima della mezz’ora. Il gol è messo a segno dal Napoli, con l’autore del gol che è stato Lorenzo Lucca. Motivato da Manna nel pre-partita e voglioso di spegnere le critiche, l’ex Udinese è tornato al gol su assist di Vergara.

Napoli-Cagliari, gol di Lucca su assist di Vergara

Per Lorenzo Lucca è il secondo gol stagionale. Il primo era arrivato il 22 settembre nella sfida vinta dal Napoli per 3-2 contro il Pisa. Adesso, dopo oltre due mesi, si sblocca nuovamente l’attaccante, cercando di spegnere le critiche sul suo conto.

Oltre il gol dell’attaccante, da segnalare è anche l’ottimo assist di Antonio Vergara. Il classe 2003, all’esordio da titolare, ha servito un bel cross verso Lorenzo Lucca, servendo così il suo primo assist ufficiale in maglia Napoli alla sua prima da titolare.

Una giornata che certamente il 22enne di Frattaminore non dimenticherà facilmente.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie