Il Napoli va in vantaggio contro il Cagliari. Dopo una prima parte di match bloccata, attenta e di studio, il match si sblocca poco prima della mezz’ora. Il gol è messo a segno dal Napoli, con l’autore del gol che è stato Lorenzo Lucca. Motivato da Manna nel pre-partita e voglioso di spegnere le critiche, l’ex Udinese è tornato al gol su assist di Vergara.

Napoli-Cagliari, gol di Lucca su assist di Vergara

Per Lorenzo Lucca è il secondo gol stagionale. Il primo era arrivato il 22 settembre nella sfida vinta dal Napoli per 3-2 contro il Pisa. Adesso, dopo oltre due mesi, si sblocca nuovamente l’attaccante, cercando di spegnere le critiche sul suo conto.

Oltre il gol dell’attaccante, da segnalare è anche l’ottimo assist di Antonio Vergara. Il classe 2003, all’esordio da titolare, ha servito un bel cross verso Lorenzo Lucca, servendo così il suo primo assist ufficiale in maglia Napoli alla sua prima da titolare.

Una giornata che certamente il 22enne di Frattaminore non dimenticherà facilmente.