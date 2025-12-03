Napoli-Cagliari, Conte stravolge l’11 titolare: scelte pesanti per il mister

Lo stadio Diego Armando Maradona è pronto ad ospitare gli ottavi di Coppa Italia. I partenopei fanno il proprio esordio nella competizione di cui è detentore il Bologna, e di fronte a loro troveranno il Cagliari di Pisacane. Gli Azzurri inseguono i quattro successi consecutivi, col Cagliari che proverà a fare il colpaccio in trasferta. Di seguito le scelte ufficiali di Antonio Conte per la sfida.

Napoli-Cagliari, l’11 di Antonio Conte: esordio dal 1′ per Vergara e Ambrosino

Tanto turnover per Antonio Conte, che proverà a far riposare molti dei suoi giocatori in vista dell’importante big match di domenica 7 dicembre contro la Juventus. Torna titolare Lucca, mentre c’è l’esordio da titolare per i due giovani Vergara e Ambrosino. In porta ancora Milinkovic-Savic, con Meret sulla via del recupero. Questa la formazione ufficiale.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Ambrosino, Lucca. Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI: Caprile; Rodriguez, Deiola, Luperto; Di Pardo, Adopo, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Luvumbo; Pavoletti.



