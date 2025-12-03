Napoli-Cagliari, Manna senza giri di parole su Lucca! Poi l’annuncio anche su Lukaku

Il Napoli si prepara agli ottavi di Coppa Italia. I quarti mancano da tempo, dunque per i partenopei è un match importante e da non sottovalutare. Lo stesso ha detto il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che ha parlato prima della partita a ‘Sport Mediaset’. Di seguito le sue dichiarazioni.
Manna prima del Cagliari: “Lucca? Ci vuole pazienza ma vogliamo i risultati”
Giovanni Manna ha parlato nel pre-partita a Sport Mediaset. Tanti i temi, dal match ai singoli, su tutti Lucca e Lukaku. Queste le sue parole.
Su Lucca.
“Sicuramente la squadra quest’anno è più completa. Per Lucca ci vuole pazienza, è forte e per questo lo abbiamo scelto, ma non è facile passare dall’Udinese al Napoli. Abbiamo investito su di lui e vogliamo vedere i risultati“.
Su Lukaku.
“Sta lavorando. Sta crescendo di condizione ma non dobbiamo avere fretta. Ha una grande struttura muscolare e deve riprendere la condizione. Stasera gioca Lucca, poi c’è Rasmus: non abbiamo ansia o fretta.
Sugli obiettivi.
“A marzo vogliamo essere in lotta per tutte le competizioni. Stasera vogliamo passare il turno, abbiamo giocatori che hanno giocato meno ma meritano di avere una possibilità, anche perché servono al Napoli”.