Napoli-Cagliari, Manna senza giri di parole su Lucca! Poi l’annuncio anche su Lukaku

Il Napoli si prepara agli ottavi di Coppa Italia. I quarti mancano da tempo, dunque per i partenopei è un match importante e da non sottovalutare. Lo stesso ha detto il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che ha parlato prima della partita a ‘Sport Mediaset’. Di seguito le sue dichiarazioni.

Manna prima del Cagliari: “Lucca? Ci vuole pazienza ma vogliamo i risultati”

Su Lucca.

“Sicuramente la squadra quest’anno è più completa. Per Lucca ci vuole pazienza, è forte e per questo lo abbiamo scelto, ma non è facile passare dall’Udinese al Napoli. Abbiamo investito su di lui e vogliamo vedere i risultati“.

Su Lukaku.

“Sta lavorando. Sta crescendo di condizione ma non dobbiamo avere fretta. Ha una grande struttura muscolare e deve riprendere la condizione. Stasera gioca Lucca, poi c’è Rasmus: non abbiamo ansia o fretta.

Sugli obiettivi.