Clamoroso Napoli, ipotesi addio per Lucca: la società ha le idee chiare

Napoli, ancor prima di iniziare il mercato di gennaio già si infiamma. Secondo l’ultima indiscrezione, gli azzurri, forti del rientro di Lukaku, potrebbero pensare di cedere Lucca, fin qui ai margini del progetto Conte. Una suggestione che potrebbe prendere piede qualora il ds Manna decidesse di tentare più di un colpo a centrocampo, magari optando proprio per alcuni dei prospetti più interessanti del nostro campionato.

Napoli, Lucca verso l’addio?

Secondo il quotidiano Il Mattino, potrebbe esserci uno scenario in cui Lorenzo Lucca non sarà più un attaccante del Napoli. Anche se al momento l’ipotesi non trova spazio nella realtà, gli scenari di mercato potrebbero aprire a soluzioni inaspettate. Le idee della società sono chiare, Manna vuole muoversi a centrocampo e qualora ci fosse un profilo allettante l’addio di Lucca potrebbe facilitare le operazioni di mercato.

Lucca-Conte, storia di un rapporto mai sbocciato

La suggestione acquista senso se pensiamo che tra Antonio Conte e Lucca non è mai sbocciata l’intesa sperata. L’attaccante, arrivato per sostituire Lukaku, ha perso il posto dopo le prime prestazioni deludenti. Se aggiungiamo che subito dopo è arrivato Hojlund, Lucca è sceso ancora di più nelle gerarchie.

Ora, complice l’imminente rientro di Lukaku, le chance di Lucca di partire titolare praticamente si azzerano. Uno stallo che potrebbe cambiare solo se l’attaccante trovasse un vero riscatto in queste partite, altrimenti non sarà più considerato incedibile e, qualora si aprisse la possibilità, potrebbe addirittura lasciare Napoli.