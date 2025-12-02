Napoli, scelto l’erede di Di Lorenzo: è un giovane talento della Serie A

Il Napoli guarda al futuro e valuta un rinforzo per la fascia destra, attualmente nelle mani di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano resta un riferimento per Antonio Conte, ma l’assenza di un’alternativa affidabile lo costringe a giocare senza pause. Da qui l’idea della società di puntare su un profilo giovane, capace di crescere accanto al leader azzurro. Le attenzioni del club si sarebbero così concentrate su un talento che sta brillando con il Cagliari, attirando l’interesse di big italiane e inglesi.

Scelto il vice Di Lorenzo: il talento che arriva dalla Serie A

Capitan Giovanni Di Lorenzo continua a essere un elemento imprescindibile per il Napoli. Il difensore azzurro non si ferma mai, macinando presenze su presenze. Questo a volte è controproducente, dato che il calciatore partenopeo spesso si rende autore di alcune défaillance difensive. In alcune circostanze avrebbe bisogno di rifiatare, ma l’assenza di un vice valido rende le cose complicate, obbligando Antonio Conte a schierarlo sempre. Per questo motivo il club si sarebbe messo alla ricerca di un degno sostituto, individuandolo proprio nel campionato di Serie A.

Il Napoli sta definendo le prossime strategie di mercato, valutando diversi profili utili per far rifiatare Giovanni Di Lorenzo. Tra i nomi più seguiti c’è Marco Palestra, talento dell’Atalanta in prestito al Cagliari. Il giovane terzino si sta rendendo protagonista di una crescita che ha attirato l’interesse di molti club di Serie A. Le sue prestazioni hanno acceso i riflettori anche di società estere, soprattutto inglesi.

Il terzino destro classe 2005 della Dea piace praticamente a tutte le big di Serie A. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, tra i club interessati ci sarebbe anche quello azzurro. Sul giocatore ci sarebbero anche Juventus, Roma, Inter e Milan. La forte concorrenza ha spinto il club bergamasco a definire la valutazione in vista di un’eventuale cessione a giugno.

La valutazione dell’Atalanta

L’Atalanta valuterebbe il cartellino di Palestra intorno ai 40 milioni di euro, cifra che potrebbe rappresentare un ostacolo per alcune società italiane ma non per quelle estere, soprattutto inglesi, che seguono con attenzione le prestazioni del giovane difensore italiano.

Palestra è il centrale della Serie A con più falli subiti (31) ed è il terzo per dribbling riusciti. È inoltre il primo calciatore italiano nato dal 2005 in avanti a superare le dieci presenze da titolare, per un totale di 995 minuti giocati. Nella prima parte della stagione ha raccolto 12 apparizioni e 3 assist con la maglia del Cagliari.