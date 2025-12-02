Per rinforzare il centrocampo del Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe pensando a Idrissa Touré. Per acquistare già a gennaio il calciatore tedesco, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Pisa, sarà necessario superare la concorrenza dell’Inter.

Napoli, idea Touré a gennaio: testa a testa con l’Inter

I tre successi consecutivi tra Serie A e Champions League hanno definitivamente riportato il sereno in casa Napoli. Superato il periodo di difficoltà, i campioni d’Italia in carica possono nuovamente focalizzarsi anche sull’imminente sessione invernale di mercato. L’obiettivo è regalare ad Antonio Conte i rinforzi necessari per completare l’organico.

A causa dei numerosi infortuni registrati a centrocampo, il settore nevralgico del campo è quello su cui il DS Giovanni Manna è maggiormente intenzionato a intervenire. Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, il Napoli, di recente, avrebbe inviato i propri osservatori a esaminare le prestazioni di Idrissa Touré del Pisa.

Sempre secondo Schira, al classe 1998 si sarebbe interessata anche l’Inter, che è alla ricerca di un esterno in grado di regalare un’alternativa di qualità a Denzel Dumfries, attualmente fermo ai box.

Napoli, il rendimento stagionale di Touré

Al Pisa dal 2021, Touré è sempre stato un valore aggiunto per i nerazzurri. Il suo strapotere fisico si è spesso dimostrato un fattore positivo per la squadra allenata da Alberto Gilardino. L’unica vittoria dei toscani, infatti, è arrivata grazie a un suo gol contro la Cremonese.

La sua duttilità, inoltre, permetterebbe al Napoli e a Conte di avere a disposizione un calciatore capace di destreggiarsi con abilità in entrambi le fasi. Ecco perché c’è tutta l’intenzione di battere l’Inter in questo ennesimo duello.