Napoli-Guendouzi, novità sul possibile affare: cosa emerge in queste ore

Il Napoli intende rinforzarsi per rimanere al vertice del calcio italiano e per poter lottare ad alti livelli anche negli anni a venire. A centrocampo servono rinforzi e quest’estate potrebbero arrivare forze fresche per migliorare un reparto cruciale per Antonio Conte. Uno dei nomi più suggestivi è quello di Guendouzi, ma la pista appare di difficile fattura: questo il parere del giornalista Luca Marchetti.

Modifiche in mediana per il Napoli: idea dalla Serie A

Luca Marchetti, giornalista sportivo di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte tirando in ballo il Napoli e le suggestioni per migliorare il centrocampo. Un nome fatto è quello di Mateo Guendouzi, sul quale Marchetti è tuttavia apparso piuttosto scettico:

“Guendouzi? Non penso sia fattibile. La Lazio ha problemi e non intende cedere se non può acquistare. Il Napoli pensa di prendere un centrocampista, ma deve essere nei tempi giusti”.

Il discorso del giornalista è ben spiegato dall’attuale situazione della Lazio che, con il mercato sottoposto a supervisione europea e paletti, non riuscirebbe a sostituire il francese. Un’ipotesi che dunque, specialmente a gennaio, è lontana dalla realtà.

Non solo Guendouzi: il nome forte per il centrocampo rimane un altro

Se la pista Guendouzi appare come una possibilità da tener d’occhio, ben diversa è quella relativa a Kobbie Mainoo. Il classe 2005 era già finito nel radar del Napoli la scorsa estate, ma l’opposizione del Manchester United aveva frenato tutto.

I dialoghi tra le parti tuttavia proseguono e, come indicato anche dallo stesso Luca Marchetti, questo è un elemento che testimonia il consenso da parte del calciatore: per Mainoo si proverà quindi a stringere quest’inverno, per un arrivo anche in prestito.