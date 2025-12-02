Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Napoli-Guendouzi, novità sul possibile affare: cosa emerge in queste ore

di

Il Napoli intende rinforzarsi per rimanere al vertice del calcio italiano e per poter lottare ad alti livelli anche negli anni a venire. A centrocampo servono rinforzi e quest’estate potrebbero arrivare forze fresche per migliorare un reparto cruciale per Antonio Conte. Uno dei nomi più suggestivi è quello di Guendouzi, ma la pista appare di difficile fattura: questo il parere del giornalista Luca Marchetti.

Modifiche in mediana per il Napoli: idea dalla Serie A

Luca Marchetti, giornalista sportivo di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte tirando in ballo il Napoli e le suggestioni per migliorare il centrocampo. Un nome fatto è quello di Mateo Guendouzi, sul quale Marchetti è tuttavia apparso piuttosto scettico:

“Guendouzi? Non penso sia fattibile. La Lazio ha problemi e non intende cedere se non può acquistare. Il Napoli pensa di prendere un centrocampista, ma deve essere nei tempi giusti”.

Il discorso del giornalista è ben spiegato dall’attuale situazione della Lazio che, con il mercato sottoposto a supervisione europea e paletti, non riuscirebbe a sostituire il francese. Un’ipotesi che dunque, specialmente a gennaio, è lontana dalla realtà.

Mateo Guendouzi in primo piano
Mateo Guendouzi in campo con la maglia della Lazio

Non solo Guendouzi: il nome forte per il centrocampo rimane un altro

Se la pista Guendouzi appare come una possibilità da tener d’occhio, ben diversa è quella relativa a Kobbie Mainoo. Il classe 2005 era già finito nel radar del Napoli la scorsa estate, ma l’opposizione del Manchester United aveva frenato tutto.

I dialoghi tra le parti tuttavia proseguono e, come indicato anche dallo stesso Luca Marchetti, questo è un elemento che testimonia il consenso da parte del calciatore: per Mainoo si proverà quindi a stringere quest’inverno, per un arrivo anche in prestito.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie