Conte BLINDATO da De Laurentiis: salta fuori il piano del presidente

De Laurentiis blinda Conte.

Il Napoli ha ritrovato la vetta della classifica e adesso, finalmente, si respira aria nuova. Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto dubbi sul tecnico salentino, anzi. Il Presidente azzurro sarebbe perciò già pronto a rinnovare il contratto di Conte.

Napoli, il contratto di Conte scade nel 2027: la situazione

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, ADL vorrebbe prolungare il contratto di Antonio Conte, attualmente in scadenza nel 2027. Tuttavia, al momento non ci sarebbe alcuna trattativa. C’è tempo, ma il patron azzurro vuole evitare brutte sorprese. De Laurentiis vorrebbe blindare Conte, per questo continua a dargli ‘carta bianca’.

De Laurentiis dà carta bianca a Conte.
Tutto nelle mani di Conte: ADL gli affida il Napoli.

De Laurentiis non si intromette negli affari di campo, dando massima fiducia al tecnico. Già a gennaio Conte avrà carta bianca sul mercato. La speranza allora è che la fiducia venga ripagata per i piani futuri del club. Le porte del rinnovo, per l’allenatore, sono aperte.

