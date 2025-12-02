Napoli-Cagliari, Deiola provoca gli azzurri: messaggio perentorio

In vista dell’ottavo di finale di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari, Alessandro Deiola ha lanciato il guanto di sfida agli azzurri. Il capitano dei sardi, infatti, ha dichiarato che i rossoblù andranno al Maradona per vincere.

Napoli-Cagliari, Deiola sicuro: “Vogliamo passare il turno”

Mancano poco più di 24 ore all’esordio del Napoli in Coppa Italia. Gli uomini di Antonio Conte vogliono recitare un ruolo da protagonisti nella competizione. Per farlo, sarà necessario superare il primo ostacolo, rappresentato dal Cagliari. La squadra allenata da Fabio Pisacane non sta vivendo un periodo particolarmente felice, ma ha tutta l’intenzione di vendere cara la pelle al Maradona.

La testimonianza è data dalle parole rilasciate da Alessandro Deiola a margine del Gran Galà del Calcio. Premiato per aver realizzato il gol più bello della Serie A 2024/2025, il capitano del Cagliari si è soffermato sull’incontro valido per gli ottavi di Coppa Italia: