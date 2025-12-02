Napoli-Cagliari, Conte stravolge la formazione: quante sorprese in vista della Coppa Italia

Antonio Conte prepara tanti cambiamenti per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari: potrebbero esserci almeno otto novità nell’undici titolare rispetto alla formazione schierata a Roma. Possibili le titolarità di Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino.
Napoli, ampio turnover contro il Cagliari: le scelte di Conte
Testa agli ottavi di Coppa Italia. Per il Napoli è già tempo di concentrarsi sul prossimo impegno, in programma domani pomeriggio, alle 18:00, contro il Cagliari. Una gara da non sottovalutare, considerando che nelle ultime quattro stagioni i partenopei sono sempre stati eliminati all’altezza di questo turno eliminatorio.
Ciononostante, Antonio Conte è intenzionato ad attuare un massiccio turnover. Alle porte, infatti, c’è lo scontro diretto con la Juventus dell’ex Luciano Spalletti. Contro i sardi, pertanto, troverà spazio chi finora ha giocato di meno. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico salentino confermerà il modulo, il 3-4-2-1, ma cambierà almeno otto interpreti rispetto alla sfida con la Roma.
C’è grande attesa soprattutto per capire se, come sembra, Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino avranno finalmente l’opportunità di debuttare dal primo minuto con la maglia del Napoli.