Asse Napoli-Roma, il primo nome sulla lista di Manna per gennaio

Il Napoli continua a monitorare le opportunità di mercato per rinforzare il centrocampo, rimasto orfano di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è sempre quello di Kobbie Mainoo, ma non è il solo.

Sembrerebbe essere tornato di moda anche quello di Lorenzo Pellegrini della Roma. L’interesse dei partenopei, già palesatosi durante la scorsa estate, sembra essere ancora vivo e potrebbe concretizzarsi con un’offerta ufficiale nel prossimo mese. Ecco le ultime in merito di Matteo Moretto.

Il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto, nella giornata odierna, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano ha rivelato le novità in merito alla possibile trattativa tra Napoli e Roma per Lorenzo Pellegrini:

Oggi facciamo un nome per il centrocampo del Napoli, che già vi avevamo fatto in estate. Il Napoli sta pensando a Lorenzo Pellegrini per rinforzare il proprio centrocampo, e questo interesse comunque è ancora vivo. Persiste anche in vista di gennaio. Come sapete, il Napoli quasi al cento per cento un centrocampista lo dovrebbe prendere. Si stanno già muovendo gli addetti ai lavori con i primi sondaggi ed i primi contatti