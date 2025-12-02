Asse Napoli-Roma, il primo nome sulla lista di Manna per gennaio

Il Napoli continua a monitorare le opportunità di mercato per rinforzare il centrocampo, rimasto orfano di Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è sempre quello di Kobbie Mainoo, ma non è il solo.
Sembrerebbe essere tornato di moda anche quello di Lorenzo Pellegrini della Roma. L’interesse dei partenopei, già palesatosi durante la scorsa estate, sembra essere ancora vivo e potrebbe concretizzarsi con un’offerta ufficiale nel prossimo mese. Ecco le ultime in merito di Matteo Moretto.
Calciomercato Napoli, Moretto rivela: “Gli azzurri valutano Pellegrini anche per gennaio”
Il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto, nella giornata odierna, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano ha rivelato le novità in merito alla possibile trattativa tra Napoli e Roma per Lorenzo Pellegrini:
Oggi facciamo un nome per il centrocampo del Napoli, che già vi avevamo fatto in estate. Il Napoli sta pensando a Lorenzo Pellegrini per rinforzare il proprio centrocampo, e questo interesse comunque è ancora vivo. Persiste anche in vista di gennaio. Come sapete, il Napoli quasi al cento per cento un centrocampista lo dovrebbe prendere. Si stanno già muovendo gli addetti ai lavori con i primi sondaggi ed i primi contatti
Napoli, Pellegrini è un affare: la situazione contrattuale del giallorosso stuzzica
Moretto ha poi ricordato la situazione contrattuale del calciatore, che va in scadenza il prossimo giugno. Un dettaglio non da poco, che permetterebbe al Napoli di prenderlo a prezzo di saldo:
Lorenzo Pellegrini è in scadenza di contratto con la Roma a giugno. Quindi chiaramente, qualora dovesse andar via a gennaio, potrebbe eventualmente andar via sotto pagamento di un indennizzo. La cifra sarebbe molto, molto bassa, quasi irrisoria. Chiaramente la Roma poi dovrebbe valutare se darlo o non darlo, con il rischio chiaramente di perderlo a zero a giugno. Il rischio è comunque molto alto, perché ad oggi la trattativa per il rinnovo di Pellegrini con la Roma è assolutamente ferma