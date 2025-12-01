Home ->

Sarà out per Napoli – Cagliari, Conte sempre più alle strette: l’assenza

di
Antonio Conte dovrà fare a meno di Luca Marianucci per Napoli - Cagliari

Il Napoli si gode un entusiasmo ritrovato, anche grazie alla vittoria ottenuta per 1-0 ai danni della Roma. Primo posto in classifica (in coabitazione con il Milan) che dà decisamente un’ampia dose di ossigeno agli uomini di Antonio Conte: quest’ultimo, insomma, è stato capace di rigenerare un gruppo che si era impantanato in non poche difficoltà nell’ultimo periodo.

All’orizzonte, c’è la sfida contro il Cagliari valida per l’esordio stagionale in Coppa Italia: a tal riguardo, c’è l’assenza di Luca Marianucci da tener presente, che limiterà e non di poco il tecnico leccese che, con ogni probabilità, lancerà diverse novità nell’undici iniziale.

Coppa Italia, Marianucci squalificato per Napoli – Cagliari

Sarebbe potuto essere l’occasione buona per Luca Marianucci, quella della sfida del suo Napoli contro il Cagliari. Tuttavia, il centrale non potrà essere a disposizione dei suoi compagni di squadra a causa di una squalifica.

Nella scorsa stagione (a Empoli, ndr), il difensore aveva accumulato due cartellini gialli di fila che, nella competizione in questione, vale la squalifica. Antonio Conte, dunque, non potrà optare su di lui: un fattore da tenere in conto, visto che diminuiscono le opzioni a disposizione per un turnover nella linea difensiva.

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
