Guendouzi al Napoli? Spunta la confessione che nessuno si aspettava, ecco tutta la verità

Il Napoli continua a monitorare diversi profili per il centrocampo. La società campione d’Italia vuole rinforzare il reparto nel mercato di gennaio. Con De Bruyne e Anguissa fuori, poi, diventa fondamentale aggiungere almeno un tassello. Gli azzurri seguono anche Matteo Guendouzi della Lazio, ma il club biancoceleste non ha intenzione di cederlo.

Guendouzi-Napoli, pista fredda: la decisone della Lazio

Guendouzi è diventato uno dei perni della Lazio di Maurizio Sarri e, per questo, la società do Lotito vuole trattenerlo. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il direttore sportivo Fabiani avrebbe rassicurato l’allenatore biancoceleste. Il centrocampista, nel frattempo, attende una proposta di rinnovo per un contratto che scadrà a giugno del 2028.

Pista che si allontana, dunque, per un Napoli che dovrà guardare altrove se vuole intervenire sul centrocampo.

Mercato Napoli, Manna al lavoro: occhi sul centrocampo

Se Billy Gilmour dovrebbe essere vicino al ritorno in campo, lo stesso non si può dire per De Bruyne e Anguissa. Il belga tornerà a marzo, per l’ultimo spezzone di stagione. Il centrocampista africano, invece, rivelerà il campo a febbraio. Fino ad allora, però, il Napoli dovrà stringere i denti. Nel frattempo, Giovanni Manna continua a cercare il centrocampista giusto da regalare a Conte.