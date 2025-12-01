Home ->

Conte sicuro: “Questo è l’obiettivo del Napoli”, poi le parole sulla settimana sabbatica

di
Antonio Conte premiato come miglior allenatore al Gran Gala del Calcio

Antonio Conte è stato premiato come miglior allenatore della stagione 2024 – 2025, al Gran Galà del Calcio che si sta tenendo questa sera. Nel corso del suo intervento, il tecnico azzurro ha sottolineato la grandezza dell’impresa compiuta nella scorsa stagione dalla sua squadra, senza disdegnare un’occhiata alle sfide future.

Le parole di Antonio Conte al Gran Galà del Calcio

Queste le parole di Antonio Conte:

“Abbiamo fatto qualcosa di bello e inaspettato, anche per noi stessi. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo, i ragazzi sono stati straordinari. Hanno fatto qualcosa di speciale.

Sicuramente quest’anno sarà un campionato molto combattuto. È difficile ora fare una classifica dopo 13 giornate, siamo tutti lì. Il nostro obiettivo è difendere lo scudetto, pur sapendo che sarà difficile cperché ci sono tante squadre attrezzate vogliose anche loro di fare la storia. Noi proveremo a difendere lo scudetto.

Settimana sabbatica? In Inghilterra è un’abitudite, il club te lo impone. Quando giochi le coppe devi preparare le coppe ogni 3 giorni e c’è tensione. Al Chelsea e al Tottenham lo facevo e poi ho uno staff importante di cui mi fido, sarebbe bello importare questo anche in Italia, anche per dare spazio ai collaboratori e intanto ricaricare le energie”.

Francesco Fildi

