Roma-Napoli, gol di Neres da annullare? Nessun dubbio sulla moviola nei quotidiani

Il gol di David Neres ha acceso il dibattito dopo Roma-Napoli, ma la moviola dei principali quotidiani sportivi ha fatto chiarezza. Le ricostruzioni di Tuttosport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport confermano che l’intervento di Amir Rrahmani su Koné è regolare e che l’arbitro Davide Massa ha gestito in modo corretto l’azione che porta al vantaggio degli azzurri. La lettura dei giornali mette da parte ogni dubbio e offre un quadro netto sulla decisione presa all’Olimpico.

La ricostruzione dei quotidiani

La dinamica che precede il gol del Napoli è stata analizzata da tutte le principali testate sportive. Il primo elemento sottolineato riguarda il tocco di Rrahmani sul pallone, decisivo per valutare la regolarità dell’azione.

“Il tocco di palla di Rrahmani lo scagiona dal commettere irregolarità su Koné”

Tuttosport parla di una direzione chiara. La testata evidenzia la scelta dell’arbitro Massa, ritenuta legittima in base alla dinamica del contatto.

“Direzione pulita, Massa lascia giustamente proseguire sul contatto Rrahmani-Koné che porterà al gol degli azzurri”

Il Corriere dello Sport concorda con questa lettura e richiama il cambio di direzione del pallone come elemento determinante.

“Prima del contatto, c’è un tocco sul pallone che cambia direzione, giusto che il VAR non intervenga”

Anche la Gazzetta dello Sport non ha dubbi sulla regolarità della rete.

“Rrahmani prende prima la palla: regolare il gol. Il VAR conferma la scelta di Massa, ben posizionato”

La valutazione della direzione arbitrale

La prestazione di Massa viene giudicata nel complesso sufficiente. I quotidiani segnalano alcune scelte meno convincenti nella gestione dei cartellini, ma la decisione più importante della sera, quella legata al gol di Neres, viene considerata corretta.

La coerenza di giudizio tra le diverse testate conferma la solidità della decisione presa in campo e l’allineamento con il protocollo VAR. Questa unanimità non è frequente e rende ancora più chiara la lettura dell’episodio.

Una decisione che peserà sul dibattito

Le opinioni emerse dai quotidiani colorano il confronto post partita e riducono le discussioni attorno al gol. L’azione che ha portato alla rete di Neres viene considerata limpida, un dettaglio che offre stabilità alla valutazione arbitrale e alla gestione complessiva della gara. È un riconoscimento importante per la squadra e per chi ha diretto l’incontro, in un momento decisivo della stagione.