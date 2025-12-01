Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Problemi al volo: paura in aereo per la delegazione Napoli verso il Gran Galà del Calcio

Non solo premi e riconoscimenti per la trionfale passata stagione al Gran Galà del Calcio. Infatti a far notizia è anche quello che è accaduto durante il tragitto aereo che ha portato la rappresentanza azzurra a Milano per la cerimonia ufficiale.

Pericolo durante il volo: effettuato un atterraggio d’emergenza

A riferirlo è Carlo Alvino sul suo profilo ufficiale X, rivelando lo spavento vissuto da calciatori e dirigenza del Napoli durante il volo per Milano. Secondo quanto riportato dal giornalista, sarebbe stato effettuato un atterraggio d’emergenza a causa di una spia difettosa che segnala la mancata apertura del carrello. Per fortuna si è risolto tutto senza alcun tipo di problema, con la delegazione che in questi istanti è regolarmente a Milano per il Gran Gala del Calcio.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
