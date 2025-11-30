Roma-Napoli, Neres risponde a tono: il brasiliano zittisce le critiche

Altra partita, altra vittoria per il Napoli e per Antonio Conte. Sono tre adesso i successi consecutivi dei partenopei considerano sia Serie A sia Champions League. Col successo in casa della Roma gli Azzurri vanno in testa assieme al Milan, scacciando i cattivi pensieri giunti nell’ambiente prima della sosta internazionale. Sulle ultime vittorie e il successo di stasera hanno parlato Neres, Savic e Hojlund. Queste le loro parole.

Neres è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo del Napoli sulla Roma. Ecco ciò che ha detto.

“ Non sono mai andato via, sono sempre stato qui . Siamo i campioni d’Italia, vogliamo riconfermarci ma dobbiamo farlo partita dopo partita. Esultanza? Voglio cambiare sempre, non so precisamente che animale fosse quello che stavo imitando”.

Milikovic-Savic.

“Neres? Ha fatto il suo ultimamente (ride, ndr). Chiunque faccia gol l’importante era tornare in testa alla classifica . Oggi ho dovuto fare solo una parata, merito dei ragazzi davanti a me”.

Anche Hojlund è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Roma-Napoli. Queste le sue parole.

“Esultanza mia e di Neres? Nemmeno io so che animale fosse. Avevamo un patto: al primo gol di uno dei due avremmo esultato così e lo abbiamo fatto”.

“Ovviamente voglio segnare ma se vince la squadra sono felice. Per un attaccante il lavoro è fare gol ma sono contento di aiutare la squadra. Voglio ricominciare presto a segnare”.

“Provo a dare il meglio per la squadra, io do tutto e voglio che la squadra vinca sempre. Per me è più importante la vittoria della squadra che il gol personale, poi segnare resta ovviamente un mio obiettivo”.