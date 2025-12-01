Home ->

Napoli-Juventus, può saltare il big match? Va verso il forfait insieme a Vlahovic

Antonio Conte, allenatore del Napoli, nel corso del match contro il Como

Una vittoria che vale più di tre punti. Per il Napoli, quello contro la Roma, è un successo che sembra allontanare definitivamente i fantasmi apparsi dopo la sconfitta di Bologna, riportando la squadra di Antonio Conte in vetta alla classifica. Mercoledì, gli azzurri affronteranno il Cagliari in Coppa Italia e lo faranno con un occhio alla super sfida contro la Juventus di domenica prossima. I bianconeri, che perderanno Dusan Vlahovic per diverso tempo, dovranno fare a meno anche di Gleison Bremer.

Napoli-Juventus, Bremer verso la non convocazione

La data del rientro di Gleison Bremer sembrava essere il 7 dicembre, giorno della sfida tra Napoli e Juventus. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il difensore brasiliano dovrà rimanere lontano dal campo ancora per qualche settimana e non dovrebbe quindi essere a disposizione per la sfida di domenica.

L’ultimo match disputato da Bremer risale allo scorso 27 settembre e il nuovo obiettivo diventa la trasferta contro il Bologna del 14 dicembre.

Gleison Bremer, difensore della Juventus, e Romelu Lukaku, attccante del Napoli, a duello in un match della stagione 2024/25
Non solo Bremer: anche Vlahovic out per la sfida del Maradona

Dusan Vlahovic non sarà a diposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro il Napoli. Gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno infatti evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Per il serbo si prospetta uno stop di diversi mesi.

