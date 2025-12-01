Lukaku, ci siamo quasi per il rientro! Il Napoli attende: sarà decisivo per il via libera

Romelu Lukaku sta entrando nei giorni più importanti del suo percorso di recupero. Le informazioni riportate dal ‘Corriere dello Sport’ indicano questa come una settimana decisiva per capire se l’attaccante potrà essere disponibile per il Napoli già nel match contro la Juventus. La situazione resta in evoluzione, ma i segnali fanno pensare a un ritorno sempre più vicino, anche se con un percorso graduale. La squadra di Antonio Conte osserva con attenzione, consapevole del peso che un rientro di questo tipo avrebbe sulla stagione.

La settimana che può segnare il rientro

Secondo quanto riportato, i prossimi giorni serviranno a stabilire se Romelu Lukaku sarà arruolabile già dalla sfida contro la Juventus, una delle partite più attese in casa Napoli. Il club osserva con cautela, ma la possibilità di avere il belga almeno in panchina rappresenta un segnale incoraggiante dopo settimane di lavoro individuale.

Sarà perciò fondamentale che questi sette giorni procedano secondo i piani per avere il centravanti di nuovo a disposizione. Si tratta quindi di un momento spartiacque nel percorso dell’attaccante, che resta una figura centrale nel progetto tecnico di Antonio Conte.

Rientro per gradi e situazione attuale

La strategia appare chiara. La priorità è evitare forzature e portarlo a una condizione stabile che lo renda prezioso nelle settimane decisive della Serie A. Per il Napoli sarebbe un recupero pesante sia sul piano tecnico sia su quello psicologico, soprattutto in un periodo in cui la squadra è chiamata a ritrovare continuità.

Il rientro di un giocatore con la sua esperienza porta entusiasmo e fiducia. Ogni passo in avanti, anche minimo, va considerato un tassello che contribuisce alla solidità del gruppo.