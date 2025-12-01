Napoli, assalto concreto per Palestra? C’è un aspetto che favorisce gli azzurri!

Il Napoli guarda con grande interesse a Marco Palestra, uno dei giovani più brillanti di questa Serie A. Il terzino destro, di proprietà dell’Atalanta e oggi titolare al Cagliari, sta vivendo una stagione sorprendente e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione della dirigenza azzurra. Il club sta valutando un possibile affondo in vista delle prossime sessioni di mercato e un dettaglio legato alle liste per le competizioni potrebbe facilitare l’operazione. La situazione è in evoluzione e Manna segue da vicino ogni sviluppo.

L’interesse del Napoli e le parole della dirigenza

Palestra si è affermato come uno dei terzini più continui dell’attuale campionato. Il classe 2005 sta offrendo rendimento e personalità, qualità che hanno convinto gli osservatori del Napoli a inserirlo tra i nomi prioritari per il futuro.

Il giocatore è al Cagliari in prestito secco dall’Atalanta, una condizione che rende più semplice ragionare su un eventuale trasferimento. Palestra è diventato più di un’idea per Giovanni Manna, che prima della gara di Roma ha confermato l’apertura a possibili mosse.

“Se ci saranno occasioni, le coglieremo”

Le prestazioni del giovane terzino stanno alimentando l’interesse dei club maggiori e il Napoli vuole farsi trovare pronto in caso di opportunità concreta.

L’aspetto che favorisce gli azzurri

Oltre al valore tecnico del giocatore, c’è un ulteriore elemento rilevante, la questione delle liste. Il Napoli deve rispettare i parametri imposti per la Serie A e la Champions League, dove gli slot per i giocatori senza requisiti giovanili sono sempre più limitati.

“Il Napoli non ha più spazi da occupare, ecco perché i calciatori da inserire dovrebbero essere nati nel 2003 o addirittura dopo”

Palestra, nato nel 2005, risponde perfettamente a questo requisito. La giovane età gli permetterebbe di essere tesserato senza occupare posti pesanti nella lista UEFA. È un vantaggio che pochi profili garantiscono oggi.

Inoltre, rappresenterebbe un investimento a lungo termine in un ruolo dove il Napoli dispone di Di Lorenzo e Mazzocchi, con quest’ultimo che potrebbe valutare nuove destinazioni.

Un’opportunità da non perdere

Il Napoli sa di dover cogliere le occasioni più funzionali per costruire il futuro. Palestra unisce talento, prospettiva e compatibilità con le regole federali. È un profilo che può crescere accanto ai leader della rosa e garantire continuità tecnica negli anni a venire. La valutazione proseguirà nei prossimi mesi, ma la sensazione è che il club abbia individuato un obiettivo concreto, capace di portare freschezza e valore a lungo termine.