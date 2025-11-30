Roma-Napoli, Manna si espone: il ds risponde a Insigne

Lo stadio Olimpico di Roma è pronto a ospitare il grande big match di giornata tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Napoli di Antonio Conte. I giallorossi cercano la quinta vittoria consecutiva considerando tutte le competizioni, il Napoli punta al terzo successo di fila e il raggiungimento della vetta della classifica. Su questo e tanto altro ha parlato nel pre-partita Giovanni Manna. Queste le sue parole.

Manna prima di Roma-Napoli: “Siamo corti a centrocampo”

Manna ha parlato prima della partita tra Roma e Napoli. Queste le sue dichiarazioni a DAZN.

Sulla Roma.

“La Roma così avanti non è una sorpresa, non stupisce. L’anno scorso con Ranieri hanno fatto un girone di ritorno da primato. La squadra è stata migliorata e hanno preso un allenatore che si presenta da solo come Gasperini, che dispiace non ci sia stasera. Speriamo di vedere una grande partita”.

Corti a centrocampo.

“Oggettivamente adesso siamo corti a centrocampo. Non voglio parlare di mercato perché non voglio sminuire il lavoro di allenatore e giocatori. Il loro lavoro è ottimo, siamo in una buona posizione di classifica. Siamo attenti alle occasioni e faremo le nostre valutazioni“.

