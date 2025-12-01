Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Gran Galà del Calcio, i premiati in casa Napoli: sorpresa sul premio MVP!

Gran Galà Serie A: tutti i premi in casa Napoli

Si sta tenendo questa sera il Gran Galà del Calcio: diversi i premi per i giocatori del Napoli, in particolare per Scott McTominay. Quest’ultimo non solo è stato premiato in Top XI della Serie A 2024 – 25, ma è stato eletto anche il miglior giocatore assoluto della stagione in questione.

Gran Galà del Calcio: ecco la top XI della Serie A 24-25

Di seguito, la top XI della Serie A 2024 – 2025:

  • Miglior Portiere: Mile Svilar (Roma)
  • Miglior difensore sinistro: Federico Dimarco (Inter)
  • Migliori difensori centrali: Alessandro Bastoni (Inter) ed Amir Rrahmani (Napoli)
  • Miglior difensore destro: Denzel Dumfries (Inter)
  • Migliori centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Scott McTominay (Napoli) e Tijjani Reijnders (Milan)
  • Migliori attaccanti: Lautaro Martinez (Inter), Moise Kean (Fiorentina) e Mateo Retegui (Atalanta)

Presenti, dunque, solo due giocatori della SSC Napoli nella top XI. Come detto, il premio di MVP è andato a Scott McTominay.

Da sottolineare, inoltre, che la SSC Napoli stessa è stata premiata come miglior società, mentre Antonio Conte si è aggiudicato il premio di miglior allenatore.

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
