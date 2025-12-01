Gran Galà del Calcio, i premiati in casa Napoli: sorpresa sul premio MVP!

Si sta tenendo questa sera il Gran Galà del Calcio: diversi i premi per i giocatori del Napoli, in particolare per Scott McTominay. Quest’ultimo non solo è stato premiato in Top XI della Serie A 2024 – 25, ma è stato eletto anche il miglior giocatore assoluto della stagione in questione.
Gran Galà del Calcio: ecco la top XI della Serie A 24-25
Di seguito, la top XI della Serie A 2024 – 2025:
- Miglior Portiere: Mile Svilar (Roma)
- Miglior difensore sinistro: Federico Dimarco (Inter)
- Migliori difensori centrali: Alessandro Bastoni (Inter) ed Amir Rrahmani (Napoli)
- Miglior difensore destro: Denzel Dumfries (Inter)
- Migliori centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Scott McTominay (Napoli) e Tijjani Reijnders (Milan)
- Migliori attaccanti: Lautaro Martinez (Inter), Moise Kean (Fiorentina) e Mateo Retegui (Atalanta)
Presenti, dunque, solo due giocatori della SSC Napoli nella top XI. Come detto, il premio di MVP è andato a Scott McTominay.
Da sottolineare, inoltre, che la SSC Napoli stessa è stata premiata come miglior società, mentre Antonio Conte si è aggiudicato il premio di miglior allenatore.