Roma-Napoli, striscione shock dei tifosi giallorossi: l’attacco è vergognoso

Mentre è in corso il big match di giornata tra la Roma e il Napoli, qualcosa è già accaduto all’esterno dello stadio Olimpico. Fortunatamente nessuno scontro, con i tifosi che non hanno registrato alcun battibecco prima di entrare all’interno dell’impianto. Qualcosa però è accaduto ugualmente e ha avuto come protagonisti i tifosi della Roma, che hanno attaccato Napoli e i napoletani.

Roma-Napoli, striscione giallorosso che inneggia al Vesuvio

I tifosi della Roma si sono resti protagonisti di un qualcosa assolutamente da condannare e da cui vanno prese le distanze. Durante il pre-partita della sfida tra Roma e Napoli, i tifosi giallorossi hanno esposto uno striscione che inneggia al Vesuvio.

In quest’ultimo, vi è la frase: “Aspettando che…” con la foto del Vesuvio che va a riferirsi all’eruzione del vulcano campano. Una frase e uno striscione di grande vergogna, che alimenta l’odio tra le tifoserie.

Il clima di odio è proseguito anche in campo, con i cori dei tifosi della Roma che hanno contraddistinto la prima parte del match. Quest’ultimi, infatti, hanno intonato: “Odio Napoli” prima del fischio d’inizio.

