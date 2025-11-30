Roma-Napoli, questa sera ci sarà un osservato speciale: può approdare in azzurro

Manca sempre meno alla sfida tra Roma e Napoli, passaggio che appare già cruciale per le sorti del campionato di Serie A. Oltre alle massime attenzioni che la squadra e lo staff tecnico ripongono in vista dell’ingresso in campo, la dirigenza si muove in vista del calciomercato. Questa sera i riflettori cadranno su Lorenzo Pellegrini, non più centrale nel progetto giallorosso, il quale piace e non poco al DS Manna.

Roma-Napoli, sfida sul campo ma non solo: Manna vuole un giallorosso

Questa sera alle ore 20:45 lo Stadio Olimpico ospiterà la sfida tra i padroni di casa della Roma e il Napoli, due formazioni che si trovano nelle posizioni di primissimo lignaggio della classifica di Serie A. Il Derby del Sole potrebbe essere uno snodo forse decisivo per la stagione delle due compagini, che intendono continuare a sognare.

Oltre al duello sul campo, c’è da considerare ciò che avverrà sugli spalti. Come affermato da ‘Calciomercato.com’ infatti, il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna porrà la massima attenzione su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso potrebbe presto lasciare la Capitale e il Napoli potrebbe approfittarne: la gara odierna sarà la situazione ideale per fare le dovute valutazioni.

Pellegrini-Napoli possibile? L’attuale situazione del centrocampista e la posizione degli azzurri

Il possibile trasferimento di Lorenzo Pellegrini all’ombra del Vesuvio non è pura utopia. In passato visto come capitano e pilastro del progetto romanista, con l’arrivo di Gasperini la sua gestione è cambiata: meno spazio e fascia da capitano transitata sul braccio di altri compagni.

La sua condizione sembra in ripresa, ma le chances di rinnovo contrattuale rimangono ai minimi termini: il Napoli potrebbe dunque approfittarne, con Manna che regalerebbe a mister Conte un elemento tatticamente prezioso sia sulla trequarti che poco dietro. I prossimi mesi saranno decisivi per il possibile addio del classe 1996 alla Roma e per l’eventuale approdo in azzurro.