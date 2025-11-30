Roma-Napoli, partirà dalla panchina: la mossa sorprende tutti

Home ->

Gasperini e Conte, dubbi per Napoli-Roma.

Manca poco al fischio di inizio del match tra Roma e Napoli, ma i dubbi di formazioni non sono del tutto risolti. Bisognerà attendere ancora un po’ per le ufficiali, ma intanto ‘Il Messaggero’ svela una possibile esclusione a sorpresa nell’attacco di Gasperini. Ferguson dovrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto a Paulo Dybala.

Gasperini non cambia l’attacco: Ferguson ancora fuori

Il numero ventuno argentino è tornato dall’infortunio e ha giocato da titolare in Europa League. Tuttavia, ai tifosi non è sembrato ancora al top della condizione. Giampiero Gasperini, però, ha deciso di schierarlo comunque dall’inizio contro il Napoli. Alle sue spalle Soulè e Pellegrini, proprio come contro il Midtjylland.

Ferguson ancora in panchina.
Ninete da fare per Ferguson: solo panchina contro il Napoli.

La Roma potrà contare sull’apporto di Ferguson nel finale. I difensori del Napoli dovranno stare molto attenti sui piazzati.

Roma-Napoli, Conte ha scelto il tridente: fuori Politano

Qualche dubbio anche sul fronte Napoli, che dovrebbe scendere in campo con il tridente davanti. Insieme a Rasmus Hojlund, che vorrà riscattarsi dopo l’errore dal dischetto in Champions League, ci saranno Noa Lang e David Neres. Secondo quanto riportato da SkySport, infatti, Antonio Conte avrebbe scelto di lasciare Politano in panchina.

