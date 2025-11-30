Roma-Napoli, contatto Koné-Rrahmani: Marelli è sicuro, sentenza netta

Il Napoli va sull’1-0 grazie alla rete firmata da David Neres. L’esterno si invola verso la porta e con un piatto di destro supera Svilar, unico rimasto tra sé e la porta giallorossa. L’azione nasce da un intervento su Manu Koné che, secondo la Roma, era falloso. Dopo un breve controllo VAR, il gol è stato convalidato senza controllo personale del direttore di gara. Sull’episodio si è espresso anche Luca Marelli, dando una sentenza netta sulla giusta decisione dell’arbitro.

Roma-Napoli, Marelli sul contatto Koné-Rrahmani: “Intervento regolare”

Tutto regolare secondo Luca Marelli che, in collegamento su DAZN, rivela come il direttore di gara Massa abbia agito correttamente non fischiando fallo di Rrahmani sull’intervento ai danni di Manu Koné.