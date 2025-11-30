Home ->

Napoli, ritarda il rientro di Lukaku? Quando può tornare a disposizione

di
Lukaku in allenamento

Napoli, il rientro di Lukaku ritarda ancor di più rispetto al previsto. L’attaccante punta a tornare a disposizione di Antonio Conte in vista degli impegni in Supercoppa. Il club dovrà fare a meno di lui anche nei prossimi impegni contro la Roma e la Juventus, due gare cruciali per la stagione dei partenopei. Nella partita di oggi contro la Roma, toccherà ancora a Rasmus Hojlund prendersi il peso dell’attacco.

Napoli, fissata la data del rientro a Lukaku

A fare il punto sulla situazione dell’attaccante belga ci pensa il quotidiano Il Mattino, di seguito il virgolettato del giornale:

Serve la punta, il numero 9, pur se sulla maglia con una numerazione leggermente diversa. Un anno fa seppe lasciare il segno pure Lukaku, che anche stavolta dovrà seguire i compagni alla tv: spera di poter rientrare tra 10 giorni, almeno, per mettersi in fila in vista della Supercoppa.

Lukaku esulta con la maglia del Napoli
Lukaku dovrebbe rientrare nelle gare di Supercoppa

Lukaku o Hojlund, chi sarà il titolare?

Il rientro di Lukaku farà riflettere Antonio Conte. Il tecnico è forse uno dei più grandi estimatori del belga e sappiamo quanto lo abbia voluto l’altro anno. Difficilmente riserverà al belga un trattamento da seconda linea. Per questo Conte dovrà decidere presto su come adattare Hojlund a Lukaku, magari scegliendo di giocare con un attacco due che all’occorrenza potrebbe cambiare assetto a partita in corso, oppure alternare i due giocatori dando vita ad una staffetta d’attacco che garantirebbe delle soluzioni offensive sempre fresche.

Solo il tempo darà una risposta a questi dubbi. Ora la priorità del Napoli rimane la gara contro la Roma, ma il rientro di Lukaku potrebbe dare una svolta alla stagione di Conte.

Laura Bisogno

