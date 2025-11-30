Napoli, ritarda il rientro di Lukaku? Quando può tornare a disposizione

Napoli, il rientro di Lukaku ritarda ancor di più rispetto al previsto. L’attaccante punta a tornare a disposizione di Antonio Conte in vista degli impegni in Supercoppa. Il club dovrà fare a meno di lui anche nei prossimi impegni contro la Roma e la Juventus, due gare cruciali per la stagione dei partenopei. Nella partita di oggi contro la Roma, toccherà ancora a Rasmus Hojlund prendersi il peso dell’attacco.

Napoli, fissata la data del rientro a Lukaku

A fare il punto sulla situazione dell’attaccante belga ci pensa il quotidiano Il Mattino, di seguito il virgolettato del giornale:

Serve la punta, il numero 9, pur se sulla maglia con una numerazione leggermente diversa. Un anno fa seppe lasciare il segno pure Lukaku, che anche stavolta dovrà seguire i compagni alla tv: spera di poter rientrare tra 10 giorni, almeno, per mettersi in fila in vista della Supercoppa.

Lukaku o Hojlund, chi sarà il titolare?

Il rientro di Lukaku farà riflettere Antonio Conte. Il tecnico è forse uno dei più grandi estimatori del belga e sappiamo quanto lo abbia voluto l’altro anno. Difficilmente riserverà al belga un trattamento da seconda linea. Per questo Conte dovrà decidere presto su come adattare Hojlund a Lukaku, magari scegliendo di giocare con un attacco due che all’occorrenza potrebbe cambiare assetto a partita in corso, oppure alternare i due giocatori dando vita ad una staffetta d’attacco che garantirebbe delle soluzioni offensive sempre fresche.

Solo il tempo darà una risposta a questi dubbi. Ora la priorità del Napoli rimane la gara contro la Roma, ma il rientro di Lukaku potrebbe dare una svolta alla stagione di Conte.