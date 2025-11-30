Manna lavora per il classe 2005 di Serie A: il Napoli vuole portarlo alla corte di Conte

Il Napoli tiene sempre d’occhio le opportunità che il mercato potrebbe regalare, cercando di sfruttare eventuali occasioni provenienti anche dalla Serie A. Le voci delle ultime ore vedono i partenopei mettere nel mirino Marco Palestra, talentuoso laterale dell’Atalanta attualmente in prestito al Cagliari: un profilo dal grande potenziale, che potrebbe fare molto comodo ad Antonio Conte in ottica futura.

Manna si getta sul mercato: il talento italiano è un obiettivo concreto

Come riportato da Nicolò Schira, anche il Napoli sarebbe sulle orme di Marco Palestra. Il classe 2005, dopo essere entrato con insistenza nelle rotazioni dell’allora tecnico Gian Piero Gasperini nella scorsa stagione, si è trasferito al Cagliari in prestito.

Un’occasione per crescere e diventare sempre più protagonista. I numeri per adesso gli stanno dando pienamente ragione, con il laterale che è sceso in campo in ben 12 occasioni in campionato mettendo a referto anche 3 assist. Statistiche che non bastano a testimoniare il livello di maturità calcistica raggiunta da Palestra, ormai pienamente inserito nel mondo del calcio dei grandi.

Attento Napoli: fissato il prezzo per Palestra, ma occhio alla concorrenza

Le ottime prestazioni di Palestra con la maglia del Cagliari hanno attirato l’interesse delle big italiane, pronte a puntare su un giovanissimo con ancora ampi margini di crescita.

Oltre al Napoli, Nicolò Schira ha parlato di un interesse da parte della Juventus, manifestato già in estate e pronto a ripresentarsi nelle prossime finestre di mercato. Per il momento Palestra rimarrà a Cagliari, dando continuità al suo processo di maturazione definitiva; in estate le grandi di Serie A dovranno battagliare per riuscire a portarselo a casa.

Le richieste dell’Atalanta sembrano chiare: non si andrà sotto 20 milioni di euro, cifra ritenuta consona per ciò che ha dimostrato il calciatore e quello che potrebbe ancora mettere in atto.