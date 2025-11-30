Roma-Napoli, occhio a Gasperini: il tecnico giallorosso pronto alla clamorosa decisione

Giornata di big match per il Napoli di Antonio Conte. Stasera i partenopei scenderanno in campo all’Olimpico contro la Roma, in quella che è a tutti gli effetti una sfida Scudetto. Si tratta senza dubbio di uno dei derby del Sole più importante degli ultimi anni: in palio c’è la vetta del campionato. Entrambe le squadre vanno a caccia dei tre punti, con i padroni di casa pronti a tutti per proteggere il primo posto. In vista della super sfida Gian Piero Gasperini potrebbe sorprendere tutti.

Roma-Napoli, la tentazione di Gasperini: Baldanzi al posto di Dybala

Nel corso della sua carriera Gasperini ha dimostrato di non avere troppa paura a prendere decisioni controverse. Lo stesso potrebbe avvenire per questa sera, con il tecnico giallorosso che starebbe pensando di lasciare in panchina Paulo Dybala. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Joya viene da circa 80 minuti giocati in Europa League dopo tre settimane di stop e per questo motivo si potrebbe decidere di farlo riposare, con Tommaso Baldanzi che scalpita.

Al momento Dybala resta favorito, ma la sua titolarità è tutt’altro che certa. Nelle prossime ore Gasperini prenderà la sua decisione, con la panchina di Dybala che non è da escludere. L’argentino non è apparso brillantissimo giovedì contro il Midtjylland, al contrario di Baldanzi che contro la Cremonese ha lasciato una buona impressione.

Napoli, Conte conferma l’undici visto in Champions: le probabili formazioni

Nessun cambio per Conte, che dovrebbe rimandare in campo la formazione scesa in campo martedì contro il Qarabag. Di nuovo panchina, dunque, per Politano e altra conferma per Neres e Lang alle spalle di Hojlund. Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; Soulé, Dybala/Baldanzi.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.