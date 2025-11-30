Home ->

Hernanes durissimo sul protocollo degli arbitri: la proposta coinvolge anche il Napoli

Hernanes nel post partita di Milan-Lazio

Negli ultimi minuti della gara tra Milan e Lazio, il direttore di gara è stato richiamato al Var per controllare un episodio dubbio. Nel post partita, l’ex centrocampista della Lazio si è scagliato durante contro l’attuale protocollo: Hernanes ha proposto una novità riguardo i falli di mano.

Napoli, Hernanes attacca il protocollo: la sua proposta

Hernanes, intervenuto al termine della gara tra Milan e Lazio su Dazn, ha attaccato duramente il protocollo attuale. L’ex giocatore, oggi opinionista, riferendosi all’ex arbitro Luca Marelli, ha proposto una nuova idea riguardo i falli di mano in area di rigore per aiutare gli arbitri.

Di seguito le parole di Hernanes:

“Luca (riferendosi a Marelli), ti prego, inizia un movimento per cambiare il protocollo. Non esiste che ogni tocco di mano debba essere rigore. Perché poi magari gli arbitri si trovano a dover prendere una decisione così importante per un fallo di mano che non è MAI punibile e commettono errori ancora più grossi, come il dare fallo per trattenuta su Marusic. Mai rigore, ma neanche fallo”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
