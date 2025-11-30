Hernanes durissimo sul protocollo degli arbitri: la proposta coinvolge anche il Napoli

Negli ultimi minuti della gara tra Milan e Lazio, il direttore di gara è stato richiamato al Var per controllare un episodio dubbio. Nel post partita, l’ex centrocampista della Lazio si è scagliato durante contro l’attuale protocollo: Hernanes ha proposto una novità riguardo i falli di mano.
Napoli, Hernanes attacca il protocollo: la sua proposta
Hernanes, intervenuto al termine della gara tra Milan e Lazio su Dazn, ha attaccato duramente il protocollo attuale. L’ex giocatore, oggi opinionista, riferendosi all’ex arbitro Luca Marelli, ha proposto una nuova idea riguardo i falli di mano in area di rigore per aiutare gli arbitri.
Di seguito le parole di Hernanes:
“Luca (riferendosi a Marelli), ti prego, inizia un movimento per cambiare il protocollo. Non esiste che ogni tocco di mano debba essere rigore. Perché poi magari gli arbitri si trovano a dover prendere una decisione così importante per un fallo di mano che non è MAI punibile e commettono errori ancora più grossi, come il dare fallo per trattenuta su Marusic. Mai rigore, ma neanche fallo”.