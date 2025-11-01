Hernanes pizzica il Napoli: messaggio a sorpresa per Conte dopo il Como

Dagli studi di DAZN, Hernanes ha espresso apprezzamento per la prestazione del Napoli contro il Como, usando parole d’elogio a sorpresa per la squadra di Antonio Conte. L’ex centrocampista brasiliano ha parlato di una prova convincente, molto diversa rispetto a quella vista contro l’Inter,

Hernanes: “Ho visto ferocia e solidità”

“Oggi ho visto ferocia, solidità. Ho visto una squadra organizzata e che può arrivare molto lontano. Con l’Inter la partita del Napoli mi aveva lasciato più dubbi.”

Hernanes ha poi evidenziato la maturità della squadra e la mano di Conte. Per il brasiliano, il Napoli sta assimilando la mentalità richiesta dal tecnico leccese, fatta di aggressività e compattezza, caratteristiche che si sono viste parzialmente nella gara contro il Como al “Maradona”.

“Risposte importanti rispetto alla sfida con l’Inter”

“Ho avuto più risposte dal Napoli questa sera piuttosto che nella sfida con l’Inter.”

Una frase che conferma come, nonostante lo 0-0, per Hernanes il Napoli abbia mostrato segnali di crescita nonostante il riferimento sia il 3-1 contro i nerazzurri. Per l’ex fantasista, il lavoro di Conte inizia a vedersi, e la squadra appare sempre più compatta nei duelli e nell’approccio alle partite di alta intensità.