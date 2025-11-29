Napoli – Juve, Spalletti perde un top: è uscito in lascrime

Arrivano bruttissime notizie per la Juventus nel corso del match delle 18 contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Al minuto 29′, di fatti, Dusan Vlahovic ha dato forfait ed è stato costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare: il centravanti serbo rischia seriamente di saltare la sfida del Maradona.

Napoli, Vlahovic salta il big match? Le sue condizioni

Durante la partita tra Juventus e Cagliari, nel corso del primo tempo Luciano Spalletti è stato costretto a sostituire Dusan Vlahovic. Al suo posto è subentrato Jonathan David, reduce da una gol all’ultimo minuto nella gara di Champions League contro il Bodo Glimt.

Le condizioni del bomber serbo non sembrano rassicurare l’ex allenatore del Napoli. Vlahovic, come riportato da Dazn, nel tornare in panchina con Ele larcime in volto ha riferito: “Mister, mi sono fatto molto male“. Le sue parole non promettono bene, ora il numero 9 della Juventus è a serio rischio per il big match di domenica 7 dicembre al Maradona contro gli azzurri.

Chi si è infortunato in Juventus – Cagliari?

Dusan Vlahovic è stato costretto ad uscire dal campo.