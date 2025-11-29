Cori pesantissimi contro Napoli durante Juve-Cagliari: cosa è successo allo Stadium

A Torino l’attesa per la sfida tra Napoli e Juventus ha già acceso il clima sugli spalti. Durante la gara contro il Cagliari, disputata all’Allianz Stadium, una parte della tifoseria bianconera ha intonato cori contro i napoletani. L’episodio è emerso attraverso alcuni video rilanciati sui social e ha subito generato discussione. La sfida di Serie A è in programma tra una settimana, ma l’atmosfera che accompagna l’avvicinamento al match si è già fatta intensa.

Cori durante Juve Cagliari

Diversi cori sono partiti dagli spalti nel corso della gara di Torino. Tra le frasi udite spiccano insulti rivolti ai napoletani.

“Noi non siamo napoletani”. “Odio Napoli”. “Bastardi stiamo arrivando”

Gli episodi si sono verificati mentre la squadra di Luciano Spalletti era impegnata nella partita contro il Cagliari, una gara che alla vigilia non lasciava immaginare un clima così teso. La cornice dell’Allianz Stadium era quella delle grandi occasioni, con la tifoseria bianconera già concentrata sul prossimo appuntamento contro il Napoli.

Verso Napoli-Juventus

La risposta del pubblico è il segnale di quanto il confronto con la formazione del grande ex Antonio Conte sia sentito. Napoli-Juve torna in un momento importante della stagione, con la Serie A che entra nella fase centrale e con punti pesanti in palio. Le due città vivono storicamente questa sfida con forte partecipazione emotiva, e gli episodi registrati a Torino ne sono una nuova conferma.

Un clima da tenere sotto controllo

La diffusione dei video ha generato discussioni sulla necessità di mantenere il confronto sul piano sportivo. Episodi di questo tipo rischiano di alimentare tensioni inutili. A una settimana dal big match, resta l’auspicio che la rivalità resti circoscritta al campo.