Conte e il Napoli, la rivelazione dei suoi amici fa impazzire i tifosi: “Possiamo assicurarlo”

Tra Antonio Conte e il Napoli, in certe circostanze, i rapporti non sono sembrati idilliaci. Tuttavia, il tecnico ha abituato tutte le sue squadre ai suoi malumori. L’obiettivo dell’allenatore salentino è sempre quello di vincere e vuole che squadra e società vadano nella stessa direzione. Conte, però, non ha mai nascosto la sua voglia di allenare e far bene a Napoli, proprio come ha fatto nella sua prima stagione. Le parole di Pio e Amedeo su Radio Marte sono una conferma in questo senso.

Pio e Amedeo su Conte: “Tiene molto al Napoli”

Intervenuti a ‘La Radiazza’, su Radio Marte, i due comici pugliesi hanno parlato del loro rapporto con Antonio Conte:

“Siamo amici stretti e possiamo assicurare che Antonio Conte ci tiene molto a fare bene a Napoli. Eravamo tra i primi a conoscere dell’arrivo di Conte al Napoli. Abbiamo tantissima stima non solo per lo sportivo, ma per l’uomo: come Antonio ce ne sono pochi.”

Queste le parole di Pio e Amedeo, che poi hanno rassicurato i tifosi partenopei sull’affetto dell’allenatore per Napoli:

“Era emozionantissimo per questa sfida a Napoli, ci tiene tantissimo, così come la moglie Elisabetta. Entrambi hanno voluto fortemente restare. Antonio è un passionale incredibile, tiene al Napoli più di quello che dà a vedere.”

Parole che fanno ben sperare tutti quanti, specie se arrivano da persone vicine al tecnico e alla sua famiglia.

Napoli-Conte, avanti insieme: la stagione è lunga

L’avvio di stagione del Napoli non è stato perfetto, né in campionato né in Champions League. Dopo una stagione senza coppe europee e con tanti infortuni da affrontare, era in parte prevedibile. La volontà di Conte, però, è quella di portare a casa il miglior risultato possibile una volta arrivato a maggio. In ogni competizione, a prescindere dalle scelte sul futuro, il tecnico proverà a tirare fuori il meglio dai suoi. A partire proprio dallo scontro diretto con la Roma di Gasperini.