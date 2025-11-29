Home ->

Interviste

Conte e il Napoli, la rivelazione dei suoi amici fa impazzire i tifosi: “Possiamo assicurarlo”

di
Conte esulta dopo la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli

Tra Antonio Conte e il Napoli, in certe circostanze, i rapporti non sono sembrati idilliaci. Tuttavia, il tecnico ha abituato tutte le sue squadre ai suoi malumori. L’obiettivo dell’allenatore salentino è sempre quello di vincere e vuole che squadra e società vadano nella stessa direzione. Conte, però, non ha mai nascosto la sua voglia di allenare e far bene a Napoli, proprio come ha fatto nella sua prima stagione. Le parole di Pio e Amedeo su Radio Marte sono una conferma in questo senso.

Pio e Amedeo su Conte: “Tiene molto al Napoli”

Intervenuti a ‘La Radiazza’, su Radio Marte, i due comici pugliesi hanno parlato del loro rapporto con Antonio Conte:

“Siamo amici stretti e possiamo assicurare che Antonio Conte ci tiene molto a fare bene a Napoli. Eravamo tra i primi a conoscere dell’arrivo di Conte al Napoli. Abbiamo tantissima stima non solo per lo sportivo, ma per l’uomo: come Antonio ce ne sono pochi.”

Antonio Conte dopo lo scudetto.
“Conte tiene molto al Napoli”: la rivelazione di Pio e Amedeo.

Queste le parole di Pio e Amedeo, che poi hanno rassicurato i tifosi partenopei sull’affetto dell’allenatore per Napoli:

“Era emozionantissimo per questa sfida a Napoli, ci tiene tantissimo, così come la moglie Elisabetta. Entrambi hanno voluto fortemente restare. Antonio è un passionale incredibile, tiene al Napoli più di quello che dà a vedere.”

Parole che fanno ben sperare tutti quanti, specie se arrivano da persone vicine al tecnico e alla sua famiglia.

Napoli-Conte, avanti insieme: la stagione è lunga

L’avvio di stagione del Napoli non è stato perfetto, né in campionato né in Champions League. Dopo una stagione senza coppe europee e con tanti infortuni da affrontare, era in parte prevedibile. La volontà di Conte, però, è quella di portare a casa il miglior risultato possibile una volta arrivato a maggio. In ogni competizione, a prescindere dalle scelte sul futuro, il tecnico proverà a tirare fuori il meglio dai suoi. A partire proprio dallo scontro diretto con la Roma di Gasperini.

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie