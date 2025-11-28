Napoli, la rivelazione di Lobotka sul Qarabag: “Cosa ci ha detto Conte all’intervello”, poi sulla Roma

La sosta per le Nazionali sembra aver ridato energie al Napoli. Dopo la pausa i partenopei hanno fatto due su due, battendo prima l’Atalanta in campionato e poi il Qarabag in Champions League. Contro gli azeri i campioni d’Italia hanno risolto la gara nella ripresa, dopo un primo tempo abbastanza sottotono. Rientrati dallo spogliatoio è, però, cambiato il registro e come rivelato da Stranislav Lobotka, le parole di Antonio Conte sono state fondamentali.

Napoli-Qarabag, il retroscena di Lobotka: “Conte ci ha detto di crederci”

In un’intervista ai microfoni di Radio CRC, il centrocampista slovacco ha affrontato diversi temi, parlando del periodo complesso prima della sosta ed anche dell’ultima gara di Champions League:

QARABAG – È stata una vittoria importante. Conte all’intervallo ci ha detto di crederci. Non era facile reagire dopo il rigore sbagliato, anche perché loro giocavano ancora con la convinzione di poter vincere e portare a casa i tre punti senza paura. PERIODO NEGATIVO – Non è stato un momento facile per noi prima della sosta, ma crediamo in noi stessi, nel nostro modo di giocare e lavoriamo duramente. Sono felice ovviamente delle ultime due vittorie e siamo già concentrati sulla prossima partita. CENTROCAMPO – Giocare a due o a quattro a me non cambia molto. È cambiata la tattica perché abbiamo un difensore in più alle nostre spalle. Ogni partita è diversa, ogni avversario è diverso: a volte provo a pressare uomo su uomo, altre volte cerco di creare spazio per gli altri compagni di squadra o cerco di aiutarli a costruire.

Napoli, Lobotka sicuro sulla Roma: “Giocano un calcio simile al nostro”

Nel corso dell’intervista Lobotka ha poi parlato del big match di domenica contro la Roma, attuale capolista del campionato. Secondo l’azzurro tra i capitolini e il Napoli ci sono diverse somiglianze: