Mercato Napoli, occhi in casa Lazio per rinforzare la mediana

Il Napoli a gennaio tornerà sul mercato. Radar accedi e occhi ovunque per la dirigenza partenopea, chiamata a rinfoltire la rosa a disposizione di Conte, in particolare la mediana, decimata dagli infortuni. Da KDB a Gilmour, passando per Anguissa, il centrocampo azzurro è un campo minato.

Nuova pista per il centrocampo: spunta Guendouzi

Mainoo è il grande obiettivo degli azzurri, per rinsaldare quel legame indissolubile con i Red Devils che sta facendo davvero le fortune dei campani. Il piano B invece viene dalla serie A ed è Matteo Guendouzi.

Il francese classe ‘99 rappresenterebbe un opzione più “sicura”, avendo già più esperienza rispetto al prospetto dei Red Devils, oltre ad una certa dimestichezza con il campionato italiano. Difficile pero ad oggi pensare che mister Sarri si vorrà privare del francese, considerata la sua importanza nello scacchiere biancoceleste.

Napoli, colpo a centrocampo: regna ancora l’incertezza

Il mese di gennaio si sta avvicinando, ma la sensazione è che in casa Napoli ci sia ancora molta incertezza sul fronte acquisti. I tanti recenti infortuni a centrocampo costringono i campioni d’Italia ad intervenire sul mercato, per allungare la coperta a metà campo. Al momento, però, non sembra ancora esserci un obiettivo concreto su cui il Napoli abbia già messo le mani.